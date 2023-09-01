Rusya'dan petrol hamlesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın OPEC+'daki ortaklarıyla petrol ihracatını azaltma konusunda anlaştığını ve yeni ana parametreleri önümüzdeki hafta açıklayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya, mevcut OPEC+ üretim kısmalarına ek olarak Suudi Arabistan ile birlikte üretim ve ihracatını azaltıyor, dolayısıyla Moskova'dan gelen sinyal her iki ülkenin de bu gönüllü kesintileri ekim ayına kadar uzatabileceğini gösteriyor.

Putin'in OPEC+ ortaklarıyla dünya piyasalarına petrol arzını azaltma konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını sorduğu Novak, "Anlaştık ama ana parametreleri önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacağız" yanıtını verdi.

Novak çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'nın kesintileri Ekim ayına kadar uzatabileceğini ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken olduğunu söylemişti.

Analistler ayrıca Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol kesintisini ekim ayında da devam ettirmesini bekliyor.

Suudi Arabistan, gönüllü kesintiyi eylül ayına uzatmış ve enerji bakanlığı bunun "uzatılabileceğini veya uzatılıp derinleştirilebileceğini" ifade etmişti.