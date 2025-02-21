Rusya'dan yeni akaryakıt kararı! 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzattı
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta sona erecek benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Benzin üreticilerine yönelik muafiyetin ise devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerilerin ve rafinerilere sahip petrol şirketlerinin yakıt ihraç etmelerine izin verilecek." ifadesi kullanıldı.
Talep nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı
Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.
Fiyat artışları nedeniyle hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.