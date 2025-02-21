  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Rusya'dan yeni akaryakıt kararı! 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Takip Et

Rusya'dan yeni akaryakıt kararı! 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzattı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan yeni akaryakıt kararı! 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Takip Et

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta sona erecek benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Benzin üreticilerine yönelik muafiyetin ise devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerilerin ve rafinerilere sahip petrol şirketlerinin yakıt ihraç etmelerine izin verilecek." ifadesi kullanıldı.

Talep nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları nedeniyle hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Sibirya değil Mersin! Görenler şok olduSibirya değil Mersin! Görenler şok olduGündem

 

Ünlü dönerciye FETÖ operasyonu sonrası Galatasaray'dan kritik açıklamaÜnlü dönerciye FETÖ operasyonu sonrası Galatasaray'dan kritik açıklamaGündem

 

Enerji
EPDK'den açıklama geldi: Elektriğe gizli zam mı yapıldı? Yeni düzenleme ile neler değişecek?
EPDK'den açıklama geldi: Elektriğe gizli zam mı yapıldı?
1,5 milyar dolar yatırım yapmışlardı! Alman şirketten Türkiye hamlesi: 600 milyon dolar teklif bekleniyor
Alman şirketten Türkiye hamlesi: 600 milyon dolar teklif bekleniyor
Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor
Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor
Avrupa'nın LNG ithalatı 2024'te son üç yılın en düşük seviyesine geriledi
Avrupa'nın LNG ithalatı 2024'te son üç yılın en düşük seviyesine geriledi
Enerji depolama
Enerji depolama
Özel sektör rüzgar ve güneş enerjisi yatırımına istekli
Özel sektör rüzgar ve güneş enerjisi yatırımına istekli