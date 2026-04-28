Rusya'nın petrol sevkiyatları bir aydan uzun sürenin zirvesini gördü

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik drone saldırılarının ihracat tesisleri üzerindeki etkisinin azalmasıyla deniz yoluyla gerçekleştirdiği ham petrol sevkiyatını son bir ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

Tanker takip verilerine göre, 26 Nisan'a kadar olan dört haftalık dönemde Rusya limanlarından yapılan günlük ham petrol sevkiyatı 3,52 milyon varile yükseldi.

Sevkiyatlardaki bu artış, küresel enerji piyasalarının Basra Körfezi kaynaklı petrol akışındaki kayıpları telafi edecek alternatif tedarik arayışında olduğu bir döneme denk geldi.

Hürmüz Boğazı üzerinden normal şartlarda günde yaklaşık 15 milyon varil ham petrolün geçtiği güzergâh, yaklaşık iki aydır trafiğe büyük oranda kapalı durumda bulunuyor ve bu durumun küresel arz üzerindeki etkileri sürüyor.