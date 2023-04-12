Rüzgar ve güneş, geçen yıl global enerji üretimin %12'sini oluşturdu

Bağımsız iklim ve enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından küresel enerji üretimine dair hazırlanan bir rapora göre, 2022 yılında küresel elektrik üretiminin yüzde 12'si rüzgar ve güneş enerjisi kullanılarak üretildi.

2021 yılında rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretiminden aldığı pay yüzde 10 seviyesinde bulunuyordu.

Raporunda çarpıcı bir açıklamaya da yer veren Ember, geçen yıl dünya genelinde gezegeni ısıtan karbondioksitin (CO2) en büyük kaynağı olan elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonların zirve yapmış olabileceğini bildirdi.

Yıllık küresel elektrik talebinin yüzde 93'ünü oluşturan 78 ülkenin enerji sektörüne ait verileri inceleyen Ember, yaptığı incelemeler sonucunda tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının ve nükleer enerjinin, geçen yıl küresel üretimin yüzde 39'unu temsil ettiği, bir önceki yıla göre güneşin payının yüzde 24 ve rüzgarın yüzde 17 arttığı sonucuna vardı.