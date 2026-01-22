Sanayinin tükettiği elektrikte zayıf artış

MEHMET KAYA/ANKARA

EPDK verilerine göre, faturalanan elektrik sanayide Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 arttı. Buna karşılık, meskenlerde tüketilen elektrik, Kasım ayındaki hava koşullarının da olumlu etkisiyle yüzde 2,29 gerilerken; ticaret ve kamunun elektrik tüketimi yüzde 0,91 arttı.

Kasım ayı verileri, 11 aylık verilerde kısmi değişiklik yaparken, sanayinin diğer kategorilere göre zayıflığı dikkat çekti. Ocak-Kasım 2025 dönemi bir önceki yıla göre değerlendirildiğinde:

Sanayi elektrik tüketimi yüzde 1,51 arttı.

Kamu kurumları dahil hizmet sektörü tüketimi yüzde 3,97 arttı.

Mesken tüketimi yüzde 4,48 arttı.

Tarımsal sulama tüketimi yüzde 10,67 oranında daha fazla elektrik tüketti.

Genel toplamda ise tüketilen elektrik, 2025'in ilk 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 artış gösterdi.

Denizli’de düşüş yüzde 10’un üzerinde

Sanayi elektrik tüketimi, sanayinin yoğun olduğu illerden Denizli’de yüzde 10,2 oranında geriledi. Denizli, tüm iller arasında Ocak-Kasım 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi elektrik tüketimi en fazla düşen 4. il oldu. Sakarya’da ise tüketim yüzde 6,58 oranında geriledi.

Sanayi elektrik tüketimi, büyüklük açısından yüzde değişimi dikkat çekici olan illerden İzmir’de yüzde 4,1 artarken; Adana ve Ankara’da Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı oranda, yani yüzde 3,45 oranında yükseldi.

Türkiye’nin en büyük sanayi ili İstanbul’da da düşüş görüldü. En büyük sanayi merkezi olan İstanbul’da aynı dönemde elektrik tüketimi yüzde 1,07 düşerken; yine büyük sanayi yoğun merkezlerden Gaziantep’te yüzde 2,6 oranında, Kocaeli’de ise yüzde 1,29 oranında düşüş kaydedildi.