Saudi Aramco Avrupa'ya sevkiyatı kesti, Norveç petrolü yükseldi

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Kesinti kararının ardından rafineriler açığı kapatmak için Kuzey Denizi çıkışlı türlere yöneldi. Özellikle Johan Sverdrup ve Ekofisk gibi Norveç varillerine olan talep bir anda arttı. Ekim yüklemeli kargolar için alım tarafında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Prim varil başına 35 dolara çıktı

Artan taleple birlikte Norveç petrolünün gösterge fiyata göre primi hızla yükseldi. Bazı işlemlerde primin varil başına 35 dolara kadar çıktığı görülüyor. Bu seviye, son yılların en yüksek farklarından biri olarak kayda geçti.

Primin bu kadar açılmasında hem Aramco'nun çekilmesi hem de Kuzey Denizi'nde bakım dönemine girilmesi etkili oldu. Alıcıların büyük bölümü şimdiden ekim teslimatlı kargoları güvenceye almaya çalışıyor.

Avrupa rafinerisi için maliyet artıyor

Avrupa'da marjlar zaten düşükken gelen ek maliyet, rafineri tarafında baskıyı artırıyor. Daha ağır ve daha pahalı alternatiflere yönelmek zorunda kalınması, dizel ve jet yakıtı tarafında da fiyatları yukarı itebilir.

Piyasa değerlendirmelerine göre Aramco'nun hamlesi geçici olsa da ekim ayında Avrupa'da varil bulmak daha zor ve daha pahalı olacak.