Saudi Aramco, Cazan Rafinerisi’nde faaliyetleri geçici olarak askıya aldı

Küresel enerji koridorunun merkez üssünde yaşanan sıcak gelişmeler, petrol piyasalarında tedarik riskini gündeme getirdi. Saudi Aramco, 25 temmuz tarihinde gerçekleşen olayların ardından yüksek kapasiteli Cazan Rafinerisi’ndeki operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle geçici bir süreyle durdurma kararı aldı. İhracat takviminde aksama yaşanmaması adına alternatif sevkiyat rotaları üzerinde çalışılırken, durumun dünya piyasalarındaki ham petrol fiyatlamalarına doğrudan yansıması bekleniyor.

Üretim tesislerinde güvenlik alarmı

Orta Doğu’daki enerji altyapısına yönelik artan jeopolitik riskler, en kritik üretim merkezlerinden birini daha doğrudan etkiledi. Suudi Arabistan kaynaklarından gelen verilere göre, 25 temmuz günü tesisi hedef alan gelişmelerin hemen ardından Saudi Aramco yönetimi acil durum protokollerini devreye soktu. Günlük 400 bin varil gibi devasa bir işleme hacmine sahip olan Cazan Rafinerisi’nde, hem çalışanların güvenliğini sağlamak hem de sistem altyapısında oluşabilecek yapısal risklerin önüne geçmek amacıyla tüm çarklar geçici olarak durduruldu. Bölgedeki savunma hatları tahkim edilirken, teknik ekipler tesisteki kritik üniteleri koruma altına alarak kapsamlı bir durum analizi yürütüyor.

Küresel enerji arzında yeni bir belirsizlik dönemi

Yaşanan bu zorunlu duruş, ham petrol ve işlenmiş akaryakıt ürünlerinin dünya piyasalarına sevkiyatı konusunda piyasaları oldukça hassas bir eşiğe getirdi. Küresel çapta tedarik zincirlerinin halihazırda kırılgan olduğu bir dönemde, bu büyüklükte bir rafinerinin devre dışı kalması, özellikle akaryakıt fiyatları ve arz dengeleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Saudi Aramco yönetimi, uluslararası taahhütleri ve kontratları aksatmamak adına mevcut stok yönetim stratejilerini yeniden yapılandırarak diğer bölgelerdeki üretim kapasitelerini optimize etmeye odaklanıyor. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından tesisin yeniden ne zaman tam kapasiteyle faaliyete geçeceği konusu ise finans piyasaları ve enerji sektörü tarafından en yakından takip edilen gündem maddesi haline geldi.