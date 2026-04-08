Savaş biterse petrol düşer: Petrol yıl sonunda 80 doları görebilir

Capital Economics Başekonomisti Neil Shearing, ABD-İsrail-İran arasında olası bir anlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda petrol fiyatlarının yıl sonunda varil başına yaklaşık 80 dolara gerileyebileceğini söyledi.

Shearing, ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için önemli engeller bulunduğunu belirterek, "Bu sorunlar aşılır ve anlaşmaya varılırsa, gelişmeler temel senaryomuza yaklaşacaktır" dedi.

Kuruluşun baz senaryosuna göre, çatışmanın bu ay sonuna kadar yatışması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının aynı zaman diliminde yeniden başlaması öngörülüyor.

Bu çerçevede Capital Economics, Brent petrol fiyatının ikinci çeyrekte ortalama 95 dolar civarında olmasını, ardından dördüncü çeyreğe doğru 80 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.