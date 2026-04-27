Shell, Kanadalı enerji şirketi ARC'yi 13,6 milyar dolara satın aldı

İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Shell, Kanada merkezli enerji şirketi ARC Resources'ı satın alarak enerji üretimini artırıyor.

Shell, Britanya Kolombiyası ve Alberta'daki Montney şeyl havzasına odaklanan ARC'yi 13,6 milyar dolarlık nakit ve hisse senedi karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Shell’e göre bu anlaşma, şirketin üretim portföyüne günlük 370 bin varil petrol ve gaz üretimi ekliyor. Şirketin “uzun vadeli, düşük maliyetli ve en üst çeyrekte yer alan düşük karbon yoğunluklu kaya gazı ve sıvı hidrokarbonlara” olan maruziyetini artırıyor ve çift haneli getiriler sağlıyor.

Kanada, Shell için bir merkeze dönüşüyor

Oksijen'in derlediği habere göre Shell CEO'su Wael Sawan anlaşmaya dair şöyle konuştu:

"ARC, Montney kaya petrolü havzasında faaliyet gösteren, Kanada'daki mevcut ayak izimizi tamamlayan ve kaynak tabanımızı gelecek yıllar boyunca güçlendiren, yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve üst çeyrekte düşük karbon yoğunluğuna sahip bir üretici. Benzersiz bir konuma sahip varlıklara erişiyoruz ve derin uzmanlık getiren iş arkadaşlarımızı memnuniyetle karşılıyoruz; bu Shell'in güçlü havza düzeyindeki performansıyla birleştiğinde hissedarlar için cazip bir teklif sunuyor. Kanada'yı Shell için bir merkez haline getiriyor ve aynı zamanda daha az emisyonla daha fazla değer sunma stratejimizi daha da ileriye taşıyor."

İki şirket arasında varılan anlaşma kapsamında ARC yatırımcıları, ARC hissesi başına 8,20 Kanada doları nakit ve 0,40247 adi Shell hissesi alıyor. Bu geçen haftaki kapanış fiyatlarına göre yüzde 25 nakit ve yüzde 75 hisse olarak çıkıyor.

Shell ayrıca 2,8 milyar dolarlık net borcu da üstleniyor ve bu anlaşmaya 16,4 milyar dolarlık bir kurumsal değer kazandırıyor.