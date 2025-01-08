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Shell’in gaz üretimi ve LNG tahminleri düştü

Shell, 2024'ün son çeyreğine ilişkin LNG üretim tahminlerini düşürerek, gaz teslimatlarındaki azalma ve ticaret hacminin önceki çeyreklerden zayıf kalacağını beklediğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Shell’in gaz üretimi ve LNG tahminleri düştü
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Enerji şirketi Shell, 30 Ocak'ta yayımlanacak 2024 yılı sonuçları öncesindeki açıklamasına göre, Shell sıvılaştırma tesislerine daha düşük seviyede gaz teslimatını gerekçe göstererek yılın son çeyreğine ilişkin LNG üretim tahminini daha önceki 6,9-7,5 milyon ton bandından 6,8-7,2 milyon tona çekti.

Şirket ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Moskova'nın olası üretim kayıplarına karşı kendini korumak için 2022'de yaptığı riskten korunma sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle yılın son çeyreğindeki ticaret hacminin önceki üç aylık dönemlerden daha düşük olacağını öngördü.

Açıklamanın ardından Shell'in hisseleri bugün TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

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