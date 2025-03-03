Sinopec’ten Çin’de 180 milyon tonluk petrol keşfi

Şirketten yapılan açıklamada, Bohay havzasındaki Şinşing petrol sahası ile Subey havzasındaki Çintong petrol sahasında yeni kaya petrolü rezervlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Şinşing'deki kaya petrolü formasyonlarının yerin 2 bin 900 metre altında, Çintong'da ise 3 bin 430 metre ile 4 bin 560 metre arasındaki katmanlarda yer aldığı kaydedildi.

Şirket, her iki sahanın da tek sondaj kuyusu ile uzun süreli ve istikrarlı çıktı sağlayacağını öngörüyor.

Sinopec, yılda 100 milyon ton yeni rezerv bulmayı hedefliyor

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedefiyle, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi bulmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

Büyük miktarda rezervlerin bulunmasına rağmen kaya petrolü çıkarılması jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.