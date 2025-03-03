  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Sinopec’ten Çin’de 180 milyon tonluk petrol keşfi
Takip Et

Sinopec’ten Çin’de 180 milyon tonluk petrol keşfi

Çinli Sinopec şirketi, ülkenin doğusundaki iki sahada toplam 180 milyon ton kaya petrolü rezervi keşfettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sinopec’ten Çin’de 180 milyon tonluk petrol keşfi
Takip Et

Şirketten yapılan açıklamada, Bohay havzasındaki Şinşing petrol sahası ile Subey havzasındaki Çintong petrol sahasında yeni kaya petrolü rezervlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Şinşing'deki kaya petrolü formasyonlarının yerin 2 bin 900 metre altında, Çintong'da ise 3 bin 430 metre ile 4 bin 560 metre arasındaki katmanlarda yer aldığı kaydedildi.

Şirket, her iki sahanın da tek sondaj kuyusu ile uzun süreli ve istikrarlı çıktı sağlayacağını öngörüyor.

Sinopec, yılda 100 milyon ton yeni rezerv bulmayı hedefliyor

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedefiyle, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi bulmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

Büyük miktarda rezervlerin bulunmasına rağmen kaya petrolü çıkarılması jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Çin, ülkeye 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfettiÇin, ülkeye 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfettiDünya

 

Trump tarihi açıkladı: ABD'den, Çin, Meksika ve Kanada'ya ek vergi!Trump tarihi açıkladı: ABD'den, Çin, Meksika ve Kanada'ya ek vergi!Küresel Ekonomi

 

Enerji
Gazprom: Avrupa depolarını doldurmakta zorlanacak
Gazprom: Avrupa depolarını doldurmakta zorlanacak
Kurulu güçte yenilenebilir kaynak yüzde 60’a dayandı
Kurulu güçte yenilenebilir kaynak yüzde 60’a dayandı
Bakan Bayraktar: Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz
"Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz"
Konutlarda doğalgaz tüketimi yüzde 35 arttı
Konutlarda doğalgaz tüketimi yüzde 35 arttı!
Elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde 9,85 arttı
Elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde 9,85 arttı
Doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta yüzde 21,5 arttı
Doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta yüzde 21,5 arttı