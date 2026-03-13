Sinop’ta planlanan ikinci nükleer santral için gözler Güney Kore’nin teklifinde!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Sinop’ta inşa edilecek ikinci nükleer santrali için açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, Güney Kore’den “bağlayıcılığı olan bir teklif metni sunmasını” beklendiğini söylerken, “Bizim hedefimiz bu sene içerisinde bunun adını koymak” diye de ekledi.

Bayraktar, Filyos’ta Türkiye’nin denizdeki enerji filosuna yeni katılan Yıldırım sondaj gemisinde geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin kendisine sunulacak teklif üzerinden bir “müzakere süreci yürütmeyi planladığını” kaydetti.

Bayraktar, “Teklif, bize işin rengini açıklasın. Müzakere başlar, neticeye gelebilecek bir müzakere olur. Ya da taraflar hiç baştan yürüyecek bir yer bulamayabilirler. Bu onu sağlaması açısından önemli” diye konuştu.

Fransa ve ABD ile işbirliği

Bakan Alparslan Bayraktar, Fransa ile küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda mutabakat zaptı imzalanabileceğini belirtirken, ABD ile yürütülen enerji iş birliklerinin 500 milyar dolara ulaşabilecek büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Bayraktar, TPAO ve Botaş'ın ABD'de arama sahası alabileceğini ve Ukrayna'ya FSRU üzerinden gaz tedariki sunmayı teklif ettiklerini ifade etti.