Sisina Enerji, sektörleri sürdürülebilir geleceğe taşıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Güneş enerjisi verimliği bakımından dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye’nin, hak ettiği değere kavuşması amacıyla bu alanda yatırımlar devam ediyor. Sanayideki sürdürülebilirlik çalışmalarında da kilit rol oynayan GES’lerin imalatı için 2011 yılında enerji sektörüne giren Sisina Enerji kurduğu santraller ve çözüm ortaklıkları ile sektörleri geleceğe taşıyor. Enerji bağımsızlığının sektörler için bu yüzyılda çok daha fazla önem kazandığını belirten Sisina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özcü, “Sisina Enerji olarak sanayi için anahtar teslim GES projeleri ürettiğimizi söyleyebilirim. Önerdiğimiz çözümlerini, alanında önde gelen partnerleri ile birlikte, eksiksiz ve en hızlı şekilde tamamlamıyoruz” dedi.

“Yasal süreçleri de takip ediyoruz”

Türkiye’deki ilk güneş enerjisi santrallerini kendisinin kurduğunu belirten ve bürokrat olarak da bu alanda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Özcü, “Pandemi döneminde lisansımızı alarak bu sektörde ticari faaliyetlere başladık. Sanayi tipi dediğimiz arazi ya da çatı GES sistemlerinin kurulumunu yapıyoruz. Sadece kurulum yapmıyor tesisiler ile ilgili yasal süreçleri de takip ediyoruz. Bu da bizi sektördeki rakiplerimizin önüne çıkarıyor. Sanayinin güneşten enerjisini almasına katkı koyarken aynı zamanda bu sektörde kendisini kanıtlamış Sungen Solar’ın yetkili acentası konumundayız. Ağırlıklı olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da tesisler hayata geçiriyoruz ama ülkenin diğer noktalarında da proje hayata geçiriyoruz. Projeler titizlikle hazırlanıp, fizibilite raporları ile beraber fiyat-performans değerlendirmesi yapıldıktan sonra sistem sahiplerine profesyonel bir şekilde sunuyoruz. Düşük maliyet ve yüksek karlı olan bu santrallerin kurulumunu, işletmesini ve bakım işlerini bizzat yürütmekteyiz” diye konuştu.

“Dış ticaret açığını engellemek için önemli”

Arazi uygulamaları, endüstriyel çatılar, off-grid veya ev tipi sistemler, EPC ve TEDAŞ projeleri hayata geçirdiklerini belirten Orhan Özcü, “Yaptığımız işle ilgili her geçen gün mevzuat güncellemeleri ile cazibe artırılıyor. Mevcutta sanayi kuruluşları tüketiminin 2 katı kadar kapasiteye sahip GES kurabiliyor. Türkiye’nin en büyük dış ticaret açığı enerji nedeniyle oluşuyor. GES de bunu azaltmak için önemli bir kaynak. Bu alanda sektörlerde bir bilinç oluşurken tesislerin kendini karşılama süresi de 2,5 yıla kadar indi. Ama bazen çatı GES’lerde müşterilerimizden çatı yenilemesi talep ediyoruz çünkü metrekare başına 12 kg yük biniyor ve bu eski çatılar için sorun teşkil ediyor. İlaveten GES verimliliği için panellerin güneye bakması önemli. Bazı çatı projelerinde mecburen verim kaybı yaşanabiliyor. Bu yüzden arazi tipi santraller çok daha verimli oluyor” ifadelerini kullandı.