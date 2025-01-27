Siverek ve Artuklu’da kayıt dışı trafolara el konuldu, Haliliye’de 165 kaçak kullanıcı tespit edildi

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şirket, ileri teknolojilerden faydalanarak enerji kayıplarını en aza indiriyor ve ekonomiye zarar veren kayıt dışı kullanımı önlemek için etkin bir şekilde sahada bulunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son saha çalışmalarında Şanlıurfa’nın Siverek ve Mardin’in Artuklu ilçelerinde 5 kayıt dışı trafoya el konulurken Haliliye ilçesinde ise 165 kaçak kullanıcı tespit edildi.

“5 trafo, 260 abonenin ihtiyacını karşılayacak güçteydi”

Siverek’in Karakeçi bölgesinde jandarma eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, ikisi 100 kVA, biri 250 kVA ve diğer ikisi 160 kVA olmak üzere, toplam 770 kVA gücündeki 5 trafoya el konuldu. Yetkililer tarafından trafoların yaklaşık 260 abonenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Trafoların sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken enerji dağıtımında yaşanan kayıpların önlenmesi için etkin mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Haliliye’de 165 kaçak elektrik kullanıcısı tespit edildi

Kaçakla mücadele ekipleri, Haliliye ilçesinde de sahadaydı. İlçeye bağlı 11 mahallede denetimler gerçekleştiren şirket, bu denetimlerde abonesiz şekilde kaçak elektrik kullanan 131 kişi ve 34 abone belirledi. Kaçak elektrik kullananlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken abonesiz kullanıcıların yasal işlemlerini tamamlaması için uyarılar yapıldı. Ayrıca müdahale edilen 3 sayaç yenilenerek eski sayaçlar kontrol için muhafaza altına alındı.

Kripto para trafosu yerinde bulunamadı

Hilvan ilçesine bağlı Doğrular Mahallesi’nde kripto para madenciliği yapılan bir tesise kaçak elektrik sağladığı belirtilen kayıt dışı trafoyla ilgili geçtiğimiz günlerde medyada haberler yer almıştı. Söz konusu trafoya el koyma kararı verildi. Ancak Dicle Elektrik ekipleri mahalleye ulaştığında trafo ve kripto para üretiminde kullanılan cihazlarının yerinde olmadığı tespit etti.

Kayıt dışı kullanım için dikilen elektrik direkleri, kablo ve panolar tutanakla muhafaza altına alınırken kaçak elektrik ekipmanlarının bulunması için güvenlik birimleri tarafından çalışma başlatıldı. Söz konusu tesisin aylık yaklaşık 1 milyon TL tutarında elektrik tüketimi yaptığı ve bu tüketim için tamamen kayıt dışı bir şebeke kurulduğu belirlendi.

Mardin’de 6 trafoya el konuldu

Dicle Elektrik Mardin’de ise kullandıkları elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyen, abonelikleri bu sebeple sonlandırıldığı halde usulsüz kullanıma devam eden 6 aboneye ait trafoları muhafaza altına aldı. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara, Akıncı ve Alakuş ve mahallelerindeki tarımsal sulama abonelerinden yasal süresi çoktan geçtiği halde kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen abonelere ait 6 trafo için yasal işlem başlattı. Adli mercilerin icra kararı üzerine ekipler, jandarma gözetiminde bu mahallelere gitti. Yapılan çalışma ile biri 400, diğer 5’i ise 160’ar kVA gücünde olan toplam 1200 kVA’lık 6 adet trafo vinçlerle yerlerinden sökülerek muhafaza altına alındı.