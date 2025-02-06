Soğuk hava dalgası beklentisi doğal gaz fiyatlarını yükseltti
Avrupa'da soğuk hava dalgası beklentileri doğal gaz fiyatlarını yükseltti.
Avrupa doğal gaz fiyatları, soğuk hava dalgası nedeniyle talebin güçleneceği beklentisiyle yükseldi.
ING stratejistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, “Daha soğuk hava tahminleri, önümüzdeki günlerde gaz depolarında daha sert çekişler göreceğimize dair endişeleri artırdı” dedi.
AB stokları normalden daha hızlı tükeniyor; salı günü itibariyle depolama seviyeleri yüzde 51,30 ve günlük net çekişler 7,91 terawatt-saat civarında.
Fransa'nın depolarında doluluk oranı yüzde 43,94, Almanya'nın depolarında yüzde 52,38, İtalya'da yüzde 61,51 ve Hollanda'da yüzde 35,35 seviyesinde.
Hollanda TTF merkezindeki gösterge ön ay kontratı yüzde 1,3 artışla megavat/saat başına 54,13 eurodan işlem gördü ve aylık bazda neredeyse yüzde 15 artış gösterdi.