Son dakika... Petrol Ofisi BP'yi satın alıyor
Yaz aylarında İngiltere merkezli petrol devi BP ile Petrol Ofisi arasında görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin açıklamalar basında yer alırken bugün kritik bir gelişme yaşandı. Petrol Ofisi’nin BP’nin Türkiye’deki akaryakıt dağıtımı işini devralacağı öğrenildi. Konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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Türkiye'de 1912 yılından bu yana faaliyet gösteren İngiltere merkezli BP’nin ülkemizde 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor.
Mevcut bayi sayısı 1935 olan Petrol Ofisi'nin satın almayla birlikte Türkiye genelinde 2 bin 705 bayisi olacak.
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