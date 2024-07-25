SON DAKİKA... Tüpraş, İran'ın el koyduğu 1 milyon varil petrolü geri aldı

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, petrolün transferinin başka bir gemiye yapıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir."

ABD, İran'ı kınamıştı

Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol taşıyan tankere, 11 Ocak'ta Umman açıklarında silahlı baskın düzenlenmişti.

Yunan armatör firması Empire Navigation ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi, Türkiye Petrol Rafinerileri’nin (Tüpraş) Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığı ham petrolü taşıyordu. Türk personel bulunmayan tankerde, 18’i Filipinli olmak üzere 19 mürettebat bulunuyordu.

Geminin sahibi konumundaki Empire Navigation, gemiyle Umman açıklarında irtibatın koptuğunu açıklamıştı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu ise gemiye silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendiğine yönelik ihbar aldıklarını duyurmuştu.

Marshall Adaları bandıralı ham petrol tankeri daha sonra İran’ın Cask liman kentine götürülmüştü.

ABD, Türkiye'ye petrol taşıyan tankerin İran'da alıkonulmasına yönelik kınama yayımlamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemi ve mürettebatın derhal serbest bırakılması istenmişti.