Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 436 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 52 bin 993 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 764 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Gaz ticaret miktarı 1 milyon 634 bin metreküp

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 436 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 634 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 958 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 914 lira 53 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 112 milyon 822 bin 421 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 418 bin 638 metreküp olarak kayıtlara geçti.