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Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 913 lira 63 kuruş, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,2 azalarak 1 milyar 589 milyon 652 bin 785 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 913 lira 63 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira olarak belirlendi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 363 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 374 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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