  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
Takip Et

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 600 milyon 459 bin 537 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektirik fiyatı en yüksek 3 bin lira

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 518 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremAFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremGündem

 

Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine sıkı denetim! Güvensiz ürün sayısı azalıyorTicaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine sıkı denetim! Güvensiz ürün sayısı azalıyorEkonomi

 

Enerji
Osmaniye’yi petrol heyecanı sardı! Arama çalışması başlatıldı
Osmaniye’yi petrol heyecanı sardı! Arama çalışması başlatıldı
Limak Yenilenebilir Enerji, kapasitesini genişletiyor
Limak Yenilenebilir Enerji, kapasitesini genişletiyor
Türkiye'nin ikinci büyük GES'i kısmi olarak devreye alındı
Türkiye'nin ikinci büyük GES'i kısmi olarak devreye alındı
Türkiye'nin ham petrol ithalatı haziranda yüzde 7,99 azaldı
Türkiye'nin ham petrol ithalatı haziranda yüzde 7,99 azaldı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 77,69 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 77,69 dolardan işlem görüyor