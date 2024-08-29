Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 600 milyon 459 bin 537 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektirik fiyatı en yüksek 3 bin lira

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 518 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.