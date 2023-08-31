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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kormor Gaz Tesisine geçen yıl Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.