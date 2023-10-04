Suudi Arabistan vanaları açmayacak

Riyad yönetimi petrol üretiminde vanaları kapalı tutmaya devam edecek.

Suudi Arabistan günde bir milyon varil gönüllü petrol üretim kesintisini aralık sonuna kadar devam ettirecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı söz konusu açıklamayı resmi Suudi haber ajansına yaptı.

OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan ek gönüllü kesintiyi ilk olarak temmuz ayında uygulamaya koymuş ve her ay yenilemişti.