Suudi Arabistan'dan fiyat indirimi, Hürmüz'de normalleşme: Petrolde düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, küresel arz fazlasının büyüyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle geriledi. Suudi Arabistan'ın Asya pazarına sattığı gösterge petrolün resmi satış fiyatını düşürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönmeye başlaması da petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD ham petrolü (WTI), varil fiyatının 69 doların altına inmesiyle, cuma günkü ABD tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününü de kayıpla tamamladı. Küresel ölçüt Brent petrolü ise günü yaklaşık 72 dolar seviyesinde kapattı.

Saudi Aramco'dan tarihi fiyat indirimi: 2020'den bu yana bir ilk

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, gelecek ay teslim edilecek Arab Light petrolünün Asya pazarına yönelik resmi satış fiyatını varil başına 11 dolar düşürerek, bölgesel gösterge fiyatın 1,50 dolar altına indirdi. Şirket, bu petrol türünde en son 2020 ve 2015 yıllarında yaşanan fiyat savaşları sırasında iskontolu satış uygulamıştı.

Petrolde savaş etkisi silindi: İkinci çeyrekte yüzde 30'luk düşüş

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının arz kesintilerine yönelik endişeleri azaltmasıyla ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 30 geriledi. Küresel gösterge Brent petrolü, savaşın etkisiyle fiyatlara yansıyan risk primini büyük ölçüde geri verirken, önde gelen bazı yatırım bankaları küresel piyasada yeniden arz fazlası oluşabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın fiyat indirimi sonrası petrol için yeni hedef: 60 dolar

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Infrastructure Capital Management Üst Yöneticisi (CEO) Jay Hatfield, “Önümüzdeki bir ay için petrol fiyatında 60 dolar hedefimiz var. Bu nedenle fiyatların kademeli olarak daha da gerilemesini bekliyoruz. Suudi Arabistan’ın resmi satış fiyatlarındaki indirimler genellikle piyasa fiyatlarındaki değişimleri yansıtır.” dedi.

Hürmüz'de normalleşme başladı, tanker trafiği temkinli ilerliyor

Basra Körfezi'ndeki üreticileri küresel pazarlara bağlayan Hürmüz Boğazı, savaş nedeniyle büyük ölçüde kapanmasının ardından kademeli olarak yeniden açıldı. Petrol tankeri trafiğinde toparlanma başlasa da geçiş hacmi hâlâ savaş öncesi seviyelerin altında seyrediyor. Bölgede faaliyet gösteren birçok deniz taşımacılığı şirketi ise güvenlik riskleri nedeniyle temkinli tutumunu koruyor.