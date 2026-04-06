Suudi Arabistan’dan rekor petrol primi!

Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle kritik bir hamle yaparak mayıs ayı için Asya’ya sattığı Arab Light petrolünün resmi satış fiyatını (OSP), Umman/Dubai ortalamasına göre varil başına 19,50 dolar primle belirledi. Rakam prim açısından rekor olurken önceki aya göre 17 dolarlık artışa işaret etti.

Bloomberg’in aktardığı fiyat listesine göre, devlet petrol üreticisi Aramco, mayıs ayı satışları için amiral gemisi Arap hafif ham petrolünün fiyatını Asya'daki rafineriler için referans fiyatın 19,50 dolar üzerinde bir primle artıracak. Bu rakam, Bloomberg anketinde tüccar ve rafinerilerin beklediği varil başına 40 dolarlık primden daha düşük seviyede oldu.

Ek maliyetler de çıkıyor

İşlemcilerin belirttiğine göre, piyasa beklentileriyle arasındaki fark kısmen piyasanın dalgalı seyrinden kaynaklanıyor. Ayrıca mart ayının son haftasında bazı Orta Doğu petrol türlerinin fiyatları düşüş gösterdi. Aramco’nun petrolü, Basra Körfezi’ndeki Ras Tanura limanından yüklenmek üzere fiyatlandırılıyor. Ama şirketin tüm ihracatı şu anda Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanından sevk ediliyor. Alıcılar genellikle bu varilleri teslim almak için ek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı, İran'ın hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve komşularının Basra Körfezi'nden gelen tedarikini kesmesi ile küresel enerji piyasalarını altüst etti. Brent ham petrol fiyatı yüzde 50'den fazla arttı ve ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar yakıt fiyatları zirveye çıktı.

Alternatife sahip iki ülke

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı’nı atlayarak önemli ihracat alternatiflerine sahip iki Körfez ülkesi. Aramco, Kızıldeniz kıyısına uzanan boru hattında günlük 7 milyon varil kapasite sınırına ulaşmış durumda. Buradan günde yaklaşık 5 milyon varil ham petrol ihraç ediyor, bu da savaş öncesi toplam sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor.

Aramco CEO'su Amin Nasser, 10 Mart'ta, şirketin orta ve ağır ham petrol türlerinin üretimini büyük ölçüde durdurduğunu ve bunun yerine Yanbu limanından hafif ve ekstra hafif ham petrol satmaya odaklandığını söyledi.