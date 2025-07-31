Tat Gıda'dan 3,8 milyon dolarlık GES yatırımı

Tat Gıda, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3,8 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle kurulacak güneş enerji santrali (GES) için Solares Yenilenebilir Enerji AŞ ile anlaşma imzaladı. Şirket, bu adımla enerji ihtiyacının yüzde 97’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tat Gıda’nın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda geliştirilen GES projesi kapsamında, Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Çiçektepe köyündeki hazine arazisi üzerine 7,3 MWe (9,9 MWp) kurulu gücünde güneş enerji santrali kurulacak. Arazi üzerinde 29 yıl süreyle geçerli olacak şekilde irtifak hakkı tesis edildiği ve tapuda tescil işlemlerinin tamamlandığı bilgisi daha önce 14 Nisan 2025 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, 31 Temmuz 2025 tarihinde Tat Gıda ile Solares Yenilenebilir Enerji AŞ arasında “Güneş Enerji Santrali Yapımı İşi” sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında yaklaşık 3,8 milyon dolar yatırım yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 9.924 kWp kurulu güce sahip olacak santralin, yılda 16.000 MWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Projenin önümüzdeki 6 ay içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, santralin devreye alınmasıyla birlikte 2024 yılı fiili enerji tüketimi baz alınarak, Tat Gıda’nın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 97’sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanmış olacağı belirtildi. Yatırımın, uzun vadeli yeşil dönüşüm kredileriyle finanse edilmesi planlanıyor.