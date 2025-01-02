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TEİAŞ'tan elektrik santrallerine 1,7 milyar liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kasım ayında 37 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira kapasite ödemesi yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TEİAŞ'tan elektrik santrallerine 1,7 milyar liralık destek
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin(TEİAŞ), internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 37'sine kasım için toplam 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 131 milyon 116 bin 853 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 121 milyon 665 bin 806 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

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