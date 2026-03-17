Tek Enerji, Romanya’da büyümesini sürdürüyor

ERHAN BEDİR

Uluslararası arenada da geliştirdiği projelerle öne çıkan Tek Enerji, yatırım odaklı projeler geliştirme ve müşterilerine uçtan uca çözüm sunan iş modeliyle küresel arenada büyümeye devam ediyor. Özbekistan, Kuzey Makedonya, Avusturya ve Romanya gibi ülkelerde gerçekleştirdiği projelerle yatırımcılarına yeni fırsatlar sunan şirket, Avrupa pazarının operasyonel merkezlerinden biri olarak konumlandırdığı Romanya’da varlığını derinleştiriyor.

Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Erdoğan, Romanya’da başlayan projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji yatırımlarının artık yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji güvenliği açısından da stratejik önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, “Romanya’da başladığımız bu yeni proje, uluslararası alandaki büyüme vizyonumuzun somut örneklerinden biridir. Avrupa’da yatırım potansiyeli taşıyan projeleri yakından takip ediyor, geliştirdiğimiz çözümleri güçlü bir altyapıyla yatırımcılarımıza sunuyoruz. Tecuci’de hayata geçireceğimiz 3.8 MW’lık bu proje ile hem bölgesel enerji dönüşümüne katkı sunacak hem de Romanya’daki hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

Tek Enerji Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Hüseyin Civelek ise şirketin yurt dışındaki faaliyetlerinde sürdürülebilirlik, verimlilik ve uzun vadeli değer üretimi odağıyla hareket ettiğini vurguladı.