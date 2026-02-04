Tek Enerji, Türkiye’deki yatırımcıyı Avrupa’daki projelerle buluşturacak

ERHAN BEDİR / BURSA

Güneş enerjisi yatırımcıları, 5 yıl gibi kısa bir sürede kazanç sağlamaya başlıyor. Ülkemizin 2019 sonu itibarıyla 5,9 gigawatt seviyesinde bulunan güneş enerjisi kurulu gücünün 2024’te 15,1 gigawatt, 2025’te 20 gigawatt ve bu yıl ise bu rakam 23 gigawatta kadar yükseldi” dedi.

“Avrupa ülkeleri sektör için son derece cazip fırsatlar sunuyor”

Tek Enerji olarak, Türkiye’nin ilk ve tek TSE Belgeli kuruluşu olan ve 10 yıl gibi kısa bir sürede 270’den fazla yenilenebilir enerji projesine imza attıklarını ifade eden Şahintaş, “Bir Türk markası olarak dünyaya açıldık. Özellikle Romanya, İtalya, Makedonya, Avusturya ve Özbekistan’da gerçekleştirdiği güneş enerjisi projeleriyle bir Türk firmasının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Şirketimizin yeni iş modeli Türkiye’deki yatırımcıyı Avrupa’daki hazır ve lisanslı projelerle buluşturmak. Avrupa’da 10 yıla varan vadeler, düşük faizli krediler ve yalnızca yüzde 20–30 öz sermaye gereksinimi yatırımcılar açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca enerji fiyatlarının yüksek olması, dağıtım bedellerinin olmaması ve işletme maliyetlerinin düşüklüğü, Avrupa’yı güneş enerjisi yatırımları için son derece cazip kılıyor. Buna ek olarak, yatırımcılara oturum hakkı gibi teşvikler de sunuluyor” dedi.