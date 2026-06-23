Tesla ve NatPower Avrupa'da enerji ortaklığı kurdu

NatPower'dan yapılan açıklamada, anlaşma kapsamındaki projelerin İtalya ve Birleşik Krallık'ta hayata geçirileceği, NatPower'ın sahipliğinde işletileceği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın İtalya ve Birleşik Krallık'taki ilk 5 projeyi kapsadığı, bu projelerin toplam kapasite hedefi 100 gigavatsaati aşan daha geniş bir programın ilk teslimat aşamasını oluşturduğu kaydedildi.

Program kapsamındaki projelerin toplam inşaat değerinin 4-5 milyar dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu projelerin 20 yıllık dönemde 15 milyar doların üzerinde gelir yaratmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Tesla'nın batarya enerji depolama sistemi çözümü Megapack'in yanı sıra mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri ile Autobidder platformu üzerinden uzun vadeli gelir garantileri içeren enerji ticareti ve optimizasyon hizmetleri sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmanın elektrifikasyon, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili üretim yapısı ve yapay zeka kaynaklı enerji talebindeki artış nedeniyle Avrupa elektrik sistemleri üzerindeki baskılara yanıt vermeyi amaçladığı dile getirildi.