Tipor Yönetim Kurulu Üyesi Tiritoğlu uyardı: Isı kaybının yüzde 50’si dış cephe kaynaklı

Tipor’un Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Mert Tiritoğlu, enerji verimliliğinde ısı yalıtımının sunduğu avantajlara dikkat çekerken, kış aylarındaki ısı kaybının yüzde 30-50’sinin dış cephe kaynaklı olduğunu söyledi.

ANKARA(EKONOMİ)

Bu kayıpları önlemenin faturaları ciddi oranda azaltacağını dile getiren Tiritoğlu, bunun hem aile bütçesi hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Kışa hazırlık yapılırken sadece kombi bakımı değil, evin enerji verimliliğinin de düşürülmesi gerektiğini bildiren Tiritoğlu,

“EPS, kapalı hücre yapısı sayesinde mükemmel bir ısı yalıtımı sunar. Dışarıdaki soğuk havayı içeriye sokmaz, içerideki sıcak havayı da dışarıya kaçırmaz. Böylece konforlu bir yaşam alanı sağlanır ve enerji faturaları düşer” diye konuştu.

EPS malzemenin çevre dostu yönüne de dikkat çeken Tiritoğlu, “EPS tamamen geri dönüştürülebilir bir üründür. Uzun ömürlüdür, montajı kolaydır ve bakım gerektirmez. Bu da sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir katkıdır. Enerji tasarrufu, çevre bilinci ve ekonomik kazanç bir arada düşünüldüğünde EPS ısı yalıtımı, kışa girmeden alınabilecek kritik kararlardan biridir” ifadelerini kullandı.

