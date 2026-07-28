TPAO, BP'nin Kerkük'teki yüzde 15 hissesini satın aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik ilişkilere dair önemli mesajlar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede enerji iş birliğinin kritik bir başlık olarak ele alındığını belirterek, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petroleum'un (BP) operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Enerji bakanlığında tarihi imza

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında resmi imza töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği törende, anlaşmaya TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan imza attı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, projenin uzun süredir üzerinde çalışılan bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlaşma, Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesidir. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu." dedi.

TPAO'nun konsorsiyumdaki payı yüzde 15 olacak

Yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Petrollerinin sahalarda yüzde 15'lik bir hisseye sahip olacağını açıklayan Bayraktar; ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrolleri ortaklığında dev bir konsorsiyum oluşturulduğunu bildirdi. Bakan Bayraktar, konsorsiyumun bölgede yaklaşık 3 milyar varil olduğu tahmin edilen hidrokarbon rezervini geliştirmek, üretmek ve mevcut üretim kapasitesini artırmak amacıyla birlikte çalışacağını vurguladı.

Anlaşma kapsamındaki projenin; Irak'ın en önemli üretim merkezlerinden olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsadığı aktarıldı. İlk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde kaynak barındıran bu sahaların, ilave arama potansiyeline de sahip olduğu değerlendiriliyor.

Anlaşmanın ardından Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin heyetinde yer alan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde Türkiye-Irak enerji iş birliğinin mevcut altyapısının tam kapasiteyle değerlendirilmesi hususundaki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iş birliğimizi güçlendirecek somut projeler üzerinde durduk. Karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz."