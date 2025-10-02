TPAO, Kazakistan’daki iki petrol sahası için sözleşme hazırlığında

  1. Ekonomim
TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Kazakistan’da iki yeni petrol sahasını işletmek üzere sözleşme imzalama aşamasında olduklarını açıkladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Kazakistan Enerji Haftası -2025" etkinliği kapsamında konuştu.

Etkinliğin, "Yöneticiler Gözünden Sektörün Geleceği" konulu ana oturumunda konuşmacı olarak yer aldığını belirten Türkoğlu, Kazakistan'ın küresel petrol ve doğalgaz sektöründe önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

"Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ile işbirliği anlaşması imzaladık"

Türkoğlu, ülkede ciddi petrol üretimi olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda Kazakistan'ın Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Kazakistan'da yeni sahalar baktıklarını aktaran Türkoğlu, "Bu alandaki işbirliğimizi ilerletmek ve yeni anlaşmalar yapmak üzere buradayız. Kazakistan'da 2 saha ile ilgili yeni bir sözleşme imzalama hazırlığındayız" diye konuştu.

"O boru hattı bizim için de önemli"

Türkoğlu, Türkiye ve çevre ülkeler için önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı, Kazakistan'ın da kullanmaya başladığına işaret ederek, "Biz de burada yeni sahalara girdiğimizde o boru hattı bizim için de önemli" ifadesini kullandı.

