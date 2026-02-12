TPAO'dan BP ile dev anlaşma: İmzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile BP arasında petrol ve doğal gaz alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir Mutabakat Zaptı’nın İstanbul’da imzalandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, söz konusu anlaşmada öncelikli odak noktasının Irak’taki enerji sahaları olduğunu belirterek, özellikle Kerkük bölgesinde yürütülecek iş birliklerinin öne çıktığını ifade etti.

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

"İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile bp arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi derinleştirecek bir Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Söz konusu anlaşma mevcut sahaların geliştirilmesi, yeni arama potansiyellerinin birlikte değerlendirilmesi, petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında iş birliği imkânlarını hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ele alan bütüncül bir çerçeve sunmaktadır. Uzun yıllara dayanan TPAO–BP ortaklığını, yeni coğrafyalarda ve yeni projelerde daha güçlü bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde ve Orta Asya’da geliştirebileceğimiz ortak projeleri bu çerçevede değerlendireceğiz. 2026 itibarıyla TPAO’yu arama ve üretimde yeni bir faza taşıyoruz. Karadeniz ve Gabar’daki projelerimizle birlikte 2028 hedeflerimiz doğrultusunda üretim kapasitemizi daha ileri taşıyacak; yurt dışındaki stratejik ortaklıklarımızla bu büyümeyi küresel ölçekte destekleyeceğiz. Enerjide güçlü, rekabetçi ve uluslararası alanda daha etkin bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz."