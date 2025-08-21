TPAO'dan Karadeniz'deki petrol arama sahaları için kritik hamle

  1. Ekonomim
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz’de yer alan 21 petrol arama ruhsatının süresini 3 yıl uzatmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvuru, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla duyuruldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki deniz yetki alanlarında yer alan 21 petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlandı

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Buna göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında bulunan toplam 21 paftaya ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı. Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.

