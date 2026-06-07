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TPAO'nun 2 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne ve Kırklareli'de bulunan bazı sahaları kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
AA
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TPAO'nun 2 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Edirne ve Kırklareli sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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