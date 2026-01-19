  1. Ekonomim
TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun Kırklareli'ndeki "AR/TPO/K/F18-b1" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin gerçekleştirilebilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 7 Şubat 2026'dan 7 Şubat 2028'e kadar uzatıldı.

