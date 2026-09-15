TPAO’nun Şırnak ve Batman’daki petrol arama ruhsatları 2 yıl uzatıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Şırnak sınırları içinde yer alan 5 bin 430 hektar yüzölçümlü petrol arama ruhsatının mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresinin, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 1 Ocak 2026'dan 1 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

TPAO'nun Batman sınırları içinde yer alan 24 bin 89 hektar yüzölçümlü petrol arama ruhsatının mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresinin de 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca TPAO, Tekirdağ sınırları içinde yer alan petrol arama ruhsat sahasına 18 bin 471 hektarlık alan ilavesi için başvuruda bulundu.