Trabzon’da Büyükşehir’in enerji üretimi yatırımları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) şehre kazandırdığı altyapı yatırımlarının yanı sıra yenilikçi projelere de imza atıyor. Daha önce Esiroğlu ve Araklı hidroelektrik santrallerini devreye alan TİSKİ Genel Müdürlüğü, Arsin İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki HES projesini de tamamladı.

Çevreci bir yaklaşımla geliştirilen tesis, mevcut içme suyu iletim hatları üzerine kurularak ilave bir çevresel yük oluşturmadan enerji üretimi sağlıyor. İletim hatlarındaki potansiyel enerji, basınç kırıcı ya da maslak kullanılmadan doğrudan türbinler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede hem enerji kaybı önleniyor hem de sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya konuluyor.

Yıllık 5 milyon TL gelir

Arsin Güneyce Mahallesi’nde faaliyete başlayan tesisten kurumun yıllık yaklaşık 5 milyon TL ek gelir elde etmesi bekleniyor. Halihazırda aktif olan Esiroğlu ve Araklı HES tesislerinde bugüne kadar toplam 57 milyon 509 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilirken, bu üretim kurumun enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 44’ünü karşıladı. Enerji üretiminden bugüne kadar elde edilen toplam gelir ise 181 milyon 215 bin TL oldu.

Planlanan yeni mikro HES ve GES projeleri de hayata geçirilince TİSKİ'nin yıllık yaklaşık 18,6 milyon TL ek gelir sağlaması hedefleniyor. Arsin 2 Nolu HES 2027’de işletmeye alınacak. İçme suyu arıtma tesislerinin çatılarına kurulacak 4 adet Güneş Enerjisi Santrali projesi mevcut. Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisine kurulacak GES’in ihalesi yapıldı. Tüm enerji yatırımları tamamlandığında TİSKİ'nin enerji maliyetlerinin yüzde 100’nün bu tesislerden karşılanması bekleniyor.

Enerji artık stratejik bir güç

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Enerji artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda stratejik bir güçtür. Biz TİSKİ olarak bu gücü yöneten, üreten ve geleceğe taşıyan bir kurum olma yolunda ilerliyoruz. Bugün ihtiyacımızın önemli bir kısmını kendi kaynaklarımızla karşılıyoruz. Yarın ise hedefimiz çok daha net: Enerjide tam bağımsızlık. Tüm enerji yatırımlarımızla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz” dedi.