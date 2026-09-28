Trump İran'ın teklifini reddetti, petrol fiyatları yükseldi

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Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile çatışmayı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı amaçlayan barış teklifini reddetmesinin ardından Orta Doğu’da gerilimin yüksek kalmasıyla Pazartesi günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,27 artışla varil başına 105,64 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,76 artışla 93,11 dolardan işlem gördü.

İran, geçen hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir barış önerisi sunmuş ve teklifin Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletildiğini açıklamıştı. Trump Cumartesi günü planı reddettiğini söyledi ancak Pazar günü Axios’a verdiği telefon röportajında ABD’li müzakerecilerin bu hafta daha fazla görüşme gerçekleştirmesini beklediğini belirtti.

ANZ analistleri bir notta, “Husiler ve İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını sürdürmesiyle jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor ve bölgedeki arz akışları kırılganlığını koruyor” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Cumartesi günü erken saatlerde İran destekli Husiler tarafından krallığa doğru fırlatılan iki balistik füze ve iki insansız hava aracının önlendiğini açıkladı.

Dizel ihracatının yasaklanabileceği endişeleri

Brent petrol geçen hafta yüzde 0,4 yükselirken, WTI yüzde 7,9 geriledi. WTI’daki düşüşte, rekor seviyedeki fiyatları düşürmek amacıyla ABD’nin dizel ihracatını yasaklayabileceği ve bunun ABD’deki rafineri üretimini azaltabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

ANZ analistleri, “Rafine petrol ürünleri baskı noktası olmaya devam ediyor. ABD’de dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması enflasyon risklerini artırırken, olası ihracat kısıtlamalarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg'ün aktardığına göre analistler, ABD’nin dizel ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmesinin ABD dışındaki arzı sıkılaştıracağını ve Avrupa’daki fiyatların da Amerikan arzındaki olası düşüş beklentisine tepki verdiğini belirtti.

Bu arada, Kpler’ın Pazartesi günü yayımladığı ön verilere göre, Orta Doğu’nun önde gelen üreticilerinin ham petrol ihracatı Eylül ayında günlük 12,8 milyon varile yükseldi. Bu seviye, Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. İhracattaki artışta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sevkiyatlarını artırması etkili oldu.

Verilere göre artış, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların toparlanmasının ardından gerçekleşti. Boğazdan geçen petrol akışının bu ay günlük yaklaşık 7,4 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’na yönelik saldırıların hattı hasara uğratmasının ardından ihracatını Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’ndan doğudaki Ras Tanura Limanı’na yönlendirdi.