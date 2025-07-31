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Trump: Pakistan’la petrol anlaşması imzaladık

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’la petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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Trump: Pakistan’la petrol anlaşması imzaladık
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticari bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, birçok ülkeyle ikili ticaret anlaşmaları görüşmelerinin devam ettiğini ve yeni anlaşmalar yapmaya çok yakın olduklarını da paylaştı.

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