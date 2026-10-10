Trump-Putin anlaşması akaryakıt fiyatlarını düşürecek mi? Uzman isim rakam verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasalarda yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla Rusya ile dizel tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk aşamada 300 bin ton, yaklaşık 2,2 milyon varil dizelin hızla piyasaya sunulması konusunda anlaştıklarını bildirdi. İlk sevkiyatın ardından kasım ayında 500 bin ton, daha sonra ise 1 milyon tonluk ilave tedarik yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, toplam miktarın yaklaşık 13,5 milyon varile ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Trump: Dizel fiyatları hızla düşecek

Trump, Rus dizelinin piyasaya sunulmasının ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün akaryakıt fiyatlarını aşağı çekeceğini savundu.

ABD Başkanı, sosyal medya paylaşımında bu adımların hem Amerikalılar hem de dünya genelindeki tüketiciler için dizel fiyatlarında hızlı bir düşüş sağlayacağını ileri sürdü.

Ancak ABD'de dizel fiyatları son haftalarda yükselişini sürdürdü. Amerikan Otomobil Kurumu (AAA) verilerine göre, dizelin galon başına ortalama fiyatı cuma günü 6,28 dolara çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD yönetiminin gündemindeki önemli ekonomik başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

Uzmanlardan indirim beklentisine temkinli yaklaşım

Tortoise Capital kıdemli portföy yöneticisi Rob Thummel, Yahoo Finance'e yaptığı değerlendirmede, Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel piyasalara sunulmasının kısa vadede rahatlama sağlayabileceğini ancak bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını söyledi.

Thummel, söz konusu adımın dizel fiyatlarında büyük bir değişime yol açmasını beklemediğini, buna karşın önümüzdeki birkaç hafta boyunca fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Piyasaya sunulması planlanan ilk 2,2 milyon varillik miktarın, ABD'nin ulaşım sektöründe bir günde tükettiği dizel miktarından daha az olduğuna da dikkat çekildi.

Rus dizeli için yaptırımlar gevşetildi

ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmanın uygulanabilmesi için Washington yönetimi, Rus enerjisine yönelik bazı yaptırımları geçici olarak esnetti.

ABD Hazine Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, Rus dizeline yönelik kısıtlamaların 7 Nisan 2027'ye kadar gevşetilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, söz konusu ürünlerin ABD'ye ithalatına izin verdiği bildirildi.

Trump'ın başlangıçta dizel ihracatına yönelik ülke içi bir yasak getirmeyi değerlendirdiği, ancak daha sonra bu seçenekten vazgeçerek G7 ülkelerinin acil durum petrol ve dizel rezervlerini piyasaya sunmaya yönelik anlaşmasına katıldığı da aktarıldı.

Söz konusu küresel anlaşma kapsamında, önümüzdeki dört ay içinde 100 milyon varile kadar acil durum petrol ve dizel rezervinin serbest bırakılması planlanıyor.

Çiftçilere rahatlama, kamyonculara sınırlı etki

ABD yönetimi, öncelikle tarım sektöründe kullanılan ve vergisel muafiyetlere tabi olan kırmızı boyalı dizel üzerindeki kısıtlamaları da gevşetti.

Uzmanlara göre bu adım, özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin maliyetlerini bir ölçüde hafifletebilir. Ancak düzenlemenin, normal motorin kullanan kamyon şoförlerine doğrudan ve aynı ölçüde fayda sağlamayabileceği belirtiliyor.

Uzman isimden 10-20 sentlik indirim tahmini

GasBuddy Petrol Analiz Başkanı Patrick De Haan ise Rusya'nın açıklanan miktarda dizel tedarik edip edemeyeceği konusunda şüphelerini dile getirdi.

X hesabından değerlendirmede bulunan De Haan, planlanan sevkiyatın gerçekleştirilmesinin zor olabileceğini belirtti. Anlaşmanın piyasada psikolojik bir etki yaratarak fiyatları geçici olarak aşağı çekebileceğini ifade eden De Haan, Rusya'nın bu ölçekte tedarik kapasitesinin zaman içinde netleşeceğini kaydetti.

De Haan, anlaşmanın kısa vadede dizel fiyatlarında galon başına yaklaşık 10 ila 20 sentlik bir düşüş etkisi yaratabileceğini öngördü.

Uzman değerlendirmeleri, Rus dizelinin piyasaya sunulmasının kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğine işaret ederken, akaryakıt fiyatlarının kalıcı biçimde düşmesi için arzın sürdürülebilirliği ve küresel piyasa koşullarının belirleyici olacağını ortaya koyuyor.