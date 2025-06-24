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Trump’ın ateşkes duyurusu sonrası Avrupa’da gaz fiyatları geriledi!

Avrupa'da gaz fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesinin ardından yaklaşık yüzde 12 geriledi.

Haber Merkezi
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Trump’ın ateşkes duyurusu sonrası Avrupa’da gaz fiyatları geriledi!
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda dün megavatsaati 40,5 avrodan kapanan fiyatlar, bugün yüzde 10,1 düşüşle 36,4 avrodan açıldı.

Fiyatlar geri çekilmeye devam ederken, doğal gazın megavatsaati TSİ 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 12 azalışla 35,8 avrodan işlem görüyor.

Fiyatlar, 19 Haziran'da 41,9 Euro ile nisan başında beri görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı

Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin sekteye uğrayabileceğine ilişkin endişelerle, son iki haftadır karışık seyir izliyordu. Fiyatlar, 19 Haziran'da 41,9 Euro ile nisan başında beri görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Hürmüz Boğazı, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor. Buradan geçen LNG'nin büyük bir kısmı Asya ülkelerine giderken, yaklaşık yüzde 15'i Avrupa'ya sevk ediliyor.

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