Trump’ın İran mesajı piyasayı rahatlattı: Petrol fiyatında düşüş

Brent petrol, salı günü yüzde 4 düşüşün ardından varil başına 108 dolara doğru inerken, ABD ham petrolü (WTI) 100 dolar civarında işlem gördü. Donald Trump, Truth Social’daki paylaşımında ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini sağlama yönündeki girişimlerini askıya alacağını, ancak deniz ablukasının devam edeceğini ifade etti.

Petrol savaşın başından bu yana yüzde 50 yükseldi

Küresel gösterge petrol fiyatları, şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 50 yükseldi. Bu süreçte Basra Körfezi’nden yüz milyonlarca varillik arz küresel piyasalardan çekildi. Tahran’ın deniz taşımacılığını engellemesi ve ABD’nin gemilerin İran limanlarına erişimini durdurmasıyla oluşan çift taraflı abluka, bölgedeki petrol akışını ciddi ölçüde sınırladı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bombardımana başlamasından 66 gün sonra “Destansı Öfke” operasyonunun sona erdiğini duyurdu ve “Bu operasyonun hedeflerine ulaştık” dedi.

Salı günü Washington’dan yapılan açıklamalar, çatışmaların yeniden savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesin hâlen geçerli olduğunu teyit etti. Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise Tahran’ın Basra Körfezi ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gemilere yönelik saldırılarının ateşkes ihlali olarak değerlendirilmediğini belirtti. Caine ayrıca, Hürmüz çevresindeki kapanma nedeniyle yaklaşık 22 bin denizciyi taşıyan 1.550’den fazla ticari geminin Basra Körfezi’nde mahsur kaldığını ifade etti.

Şubat ortasından bu yana kaydedilen en sert gerileme

ABD’de açıklanan sektör verileri, geçen hafta ham petrol stoklarının 8,1 milyon varil azaldığına işaret etti. Söz konusu düşüşün resmi verilerle teyit edilmesi halinde, şubat ortasından bu yana kaydedilen en sert gerileme olacak.