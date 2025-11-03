Trump’ın Rusya hamlesi petrol devlerini endişelendirdi

TotalEnergies SE İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne, Pazartesi günü Abu Dabi'deki Adipec konferansında yaptığı açıklamada, Rusya'nın arzının yaklaşık yüzed 60'ını karşılayan Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC'ye getirilen kısıtlamaların kargoları geciktireceğini ve ticareti yavaşlatacağını söyledi. BP Plc'nin patronu Murray Auchincloss de kısıtlamaların ciddi olduğu ve arzı olumsuz etkilediği görüşünde.

Trump'ın, Moskova'nın Ukrayna savaşını finanse eden enerji gelirini kısmak amacıyla iki Rus şirketine uyguladığı kısıtlamalar, Hindistan ve Çin'i alternatif tedarik arayışına zorladı. Ancak bu durum, Ekim ayında başlayıp varil başına 65 dolar civarında biten petrol fiyatları üzerinde büyük bir etki yaratmadı.

Eni CEO'su Claudio Descalzi, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Rusya'ya yönelik önceki yaptırımların petrol arzında büyük bir aksamaya yol açmamış olmasına rağmen, son önlemler konusunda "çok dikkatli olmak" için nedenler olduğunu söyledi.

Descalzi, "Geçtiğimiz yıllarda böyle bir şey olmadı ama şimdi Çin ve Hindistan uymak istediklerini söylüyorlarsa durum çok farklı" dedi.

Moskova'dan deniz yoluyla petrol taşıyan en büyük alıcılar olan Hintli işleyiciler, ABD yetkililerinin Rosneft ve Lukoil'i kara listeye almasının ardından seçeneklerini değerlendiriyor. Şimdi ise alımlarda uzun bir ara vermeye hazırlanıyorlar. Ayrıca Çinli petrol rafinerilerinin Rus sevkiyatlarından kaçındığına dair işaretler de var.

TotalEnergies ve BP CEO'ları, Suudi Aramco ve BAE Enerji Bakanı'nın son günlerdeki yorumlarını tekrarlayarak, talep artışından endişe duymadıklarını söyledi . Descalzi, gelecek yıl ortaya çıkacak herhangi bir arz fazlasının kısa ömürlü olmasının muhtemel olduğunu söyledi.