Trump’ın Rusya kararı, petrol fiyatlarını aşağı çekti

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Brent vadeli petrol kontratları, sabah saatlerinde 2,27 dolar veya yüzde 2,08 düşüşle varil başına 107,60 dolara geriledi. Brent, cuma günü 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesinde kapanmıştı.

Trump, geçen ay imzaladığı Graham Yasası kapsamındaki önemli yaptırım ve tarifeleri cuma günü yayımladığı başkanlık kararnamesiyle geçici olarak askıya aldı. Karar, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı artırmak isteyen bazı Kongre üyelerinin çağrısının ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın uygulamanın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için 60 güne kadar süre kullanacağını söyledi.

Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşma kapsamında Rusya’nın ABD’ye ve diğer ülkelere dizel ihracatına başlaması bekleniyor. Trump’ın açıklamasına göre sevkiyatların bu ay yaklaşık 2,3 milyon varil düzeyinde başlaması ve aylık 7,6 milyon varile yükselmesi planlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD’nin bu adımlarının ülkesine zarar vereceğini söyledi.

Brent petrol, kısa süreliğine 110 doları aşmıştı

Brent petrol, Orta Doğu’daki gerilim ve deniz taşımacılığına yönelik güvenlik risklerinin küresel arzı sıkılaştırabileceği endişesiyle cuma günü kısa süreliğine 110 doları aşmıştı.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, yaptırımlar konusunda daha yumuşak bir tutum sergilenmesi ve son yükselişlerin ardından gelen kâr satışlarının petrol fiyatlarındaki artışı sınırladığını belirtti. Bloomberg'ün aktardığına göre Waterer, Rusya’nın yakıt ihracatının artabileceğini ancak belirsizliklerin sürdüğünü, uygulamanın kapsamı ve süresi netleşmeden piyasaların kalıcı bir arz artışını fiyatlamasının zor olduğunu söyledi.

Orta Doğu’daki gerilimler

Öte yandan ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması, Körfez’den ham petrol akışını sert biçimde düşürdü. Analiz şirketi Kpler’e göre bölgeden petrol sevkiyatı, önceki hafta günlük 20 milyon varilin üzerindeyken geçen hafta yedi günlük ortalamada 8,5 milyon varile geriledi. Şirket, geçen hafta ticari gemileri ilgilendiren en az 10 doğrulanmış olay yaşandığını bildirdi.

Orta Doğu’daki gerilimin daha da tırmanabileceğine ilişkin işaretler de gündemde. Mısır, İran destekli Yemenli Husilere karşı güvenlik ve istikrarını koruması için Suudi Arabistan’a ihtiyaç duyduğu desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı.