Trump'tan petrol fiyatları için dikkat çeken mesaj: "Daha aşağısına bile düşebilir"

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

"Petrol fiyatları eski seviyesine, hatta daha aşağısına düşecek"

Trump, seçim çalışmaları kapsamında Alabama'ya hareketi öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, İran meselesinin çözülmesiyle fiyatların gerileyeceğini söyledi.

Trump, "İran meselesi çözüldüğü anda, ki bu uzun sürmeyecek, hiç de uzun sürmeyecek, petrol fiyatları eski seviyesine, hatta belki de daha aşağısına düşecek." ifadelerini kullandı.

ABD'den dizel ihracatı açıklaması

Trump, Avrupa ülkelerinin dizel yakıt konusunda katkı sağlayacağını ve piyasadaki sıkıntının aşılacağını belirtti.

Avrupa'nın yüksek miktarda dizel yakıta sahip olduğunu ifade eden Trump, ABD'nin de piyasaya katkı sunacağını söyledi.

Trump, "Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var, dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar, biz de öyle. İhracat yasağı uygulamayacağız." diye konuştu.

Türkiye açıklaması: Erdoğan'la sürekli iletişim halindeyim

Trump'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda daha önce verdiği söz de soruldu.

Trump, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Türk savunma ürünlerinin ABD'ye satışının önünü açacak karar konusunda olumlu mesajlar veren Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim." ifadelerini kullandı.