"Tüpraş Ventures" enerji dönüşümüne yön verecek

Tüpraş, hem şirket içi hem de dış inovasyon kaynaklarını etkin kullanarak büyümesini sürdürerek, kurduğu Tüpraş Ventures şirketi ile geleceğin enerji sisteminde belirleyici rol oynayacak teknoloji girişim şirketlerine yatırım yapmayı, stratejik iş birlikleri kurmayı ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyada, stratejik odak alanlarına yatırım yapacak olan Tüpraş Ventures, girişimlere teknolojilerini deneme ve ölçeklendirme fırsatı sunacak ayrıca Tüpraş'ın sektör tecrübesini ve bilgi birikimini paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnovasyon ve Yatırım Projelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, Stratejik Dönüşüm Planımızda bir yılı aşkın bir süreyi geride bıraktıklarını belirterek,"2050'de karbon nötr olma yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Dönüşüm yolculuğumuzda yeni teknoloji ve iş modellerini, rekabet gücümüzü artıracak en önemli araç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zağra, inovasyon ve girişimcilik ikliminin tüm şirkete yayılması, kültürel dönüşümün desteklenmesi, bu çalışmalardan kalıcı değer üretilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Açık inovasyon çalışmalarımızı yurt içi ve yurt dışı girişimcilik ekosistemine entegre olarak hem Tüpraş’a hem de girişimcilere değer kazandırmak amacıyla aktif şekilde sürdürüyoruz. Açık inovasyon çalışmaları ile şirket içindeki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler bulmayı ve enerji dönüşümü doğrultusunda son teknolojileri takip ederek yeni büyüme alanları yakalanmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında gelişen teknolojiler ile ilgili sürekli tarama yapıyoruz ve her sene binin üzerinde girişim inceliyoruz.

Avrupa’nın önde gelen enerji fonlarından kabul edilen Emerald Technology Ventures Girişim sermayesi fonunun 2020’den bu yana yatırımcısıyız. Bugüne kadar 32 girişim ile iş birliği yaptık. 3 kıtada (Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya) 10'dan fazla ülkeden girişim ile iş birliği gerçekleştirdik. Şirketimiz içinde ise toplam 30’dan fazla departman ile girişim-kurum iş birliği süreçleri yürütüldü, 120’den fazla iç paydaş bu çalışmalarda yer aldı. Girişimlere pilot çalışma imkânı sunduk, ortak inovasyon projeleri yürüttük, müşterileri olduk ve özel iş birliği anlaşmaları imzaladık."