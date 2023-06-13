TÜREB 12. Rüzgar Enerjisi Kongresi’ni WindEurope işbirliğiyle düzenleyecek

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 7-8 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da 12’incisi düzenlenecek olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin (TÜREK) tanıtımı ve ayrıca İstanbul’un WindEurope 2026 adaylığı ile ilgili sohbet toplantısı düzenledi. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, bu yıl WindEurope iş birliği ile düzenlenecek olan kongrenin yerli ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa başta olmak üzere yurtdışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacağını kaydetti.

Kongrede yatırımlar, finans, servis, bakım gibi başlıkların yanında geçtiğimiz yıl başlatılan “Geleceğin Rüzgarı” etkinliği çerçevesinde enerji depolama, deniz üstü rüzgar enerjisi, hibrit ve hidrojenle ilgili bölümlerin de olacağını ifade eden Erden, Avrupalı türbin ve aksam üreticilerinin Türk tedarikçilerle doğrudan buluşmasına imkan verecek “Türk Tedarikçiler Günü” etkinliği için de WindEurope ile birlikte planlama yaptıklarını da vurguladı. Türkiye olarak WindEurope 2026 Yıllık Etkinliği’ni İstanbul’da düzenlemek için resmen aday olduklarını hatırlatan Erden, kısa süre önce Avrupa’nın ulusal rüzgar birliklerinin temsilcilerini Türkiye’de ağırladıklarını, İstanbul’un her açıdan bu etkinlik için yeterli olduğunu vurguladı.

“WindEurope’un Türkiye’ye taşınması çok önemli”

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de kamu olarak hem TÜREK’in hem de WindEurope’un sahipleri arasında olmayı ümit ettiklerini belirterek “Türkiye yüzyılının önemli faaliyetlerinden bir tanesinin enerjide yerlileşme ve millileşme olacağına inanıyoruz. Milli teknoloji hamlesi strateji belgesini ilan ettik, sıfır emisyon hedeflerimiz var ve bunları hayata geçirmek için çok çeşitli araçlara, iş birliklerine ihtiyacımız olacak.

TÜREB de bu noktada iş birliği yaptığımız en önemli partnerlerimizden biri olacak” dedi. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Dr. Cemil Hakan Kılıç da hem kamu hem özel sektörü temsil eden kimlikleriyle WindEurope gibi bir etkinliğin Türkiye’ye taşınmasını çok önemli bulduklarını kaydederek İstanbul’un kongre turizmi açısından avantajları hakkında bilgi verdi.

“Kapasite artışları 2026’dan sonra sıçrama yapacak”

Türkiye’de rüzgar sektöründe daha önce verilen kapasitelerin neredeyse tamamının gerçekleştirilmiş olması sebebiyle 2023’ün ilk 3 ayında yalnızca 55 MW’lık, son iki ayda ise 150 MW’lık yeni kurulum yapıldığını belirten İbrahim Erden, hem YEKA’ların yavaş yavaş finansman sorununu çözmesi hem de kurulum için uygun mevsime girilmesi nedeniyle bu oranların artmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye’de şu anda ön lisansını almış ya da önümüzdeki aylarda alması beklenen yaklaşık 25 bin MW’lık yeni rüzgar kapasitesi bulunduğunu aktaran Erden, “Bunların 3 yıl içerisinde proje geliştirme süreçlerini tamamlayarak devreye girmeye başlayacağını öngörüyoruz” dedi. Erden, yeni dönemde özellikle global ekonomik sorunların aşılması ve finansman olanaklarının artmasıyla kapasite artışlarının 2026 sonrası ciddi bir sıçrama yapacağını kaydetti.