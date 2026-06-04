TÜREB Başkanı Erden: Offshore Rüzgar santrali yeni büyüme alanı açısından çok önemli

ANKARA (EKONOMİ)

İbrahim Erden, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlen yenilenebilir enerji yatırımlarının açılış töreninin ardından yaptığı yazılı değerlendirmede, bu toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alplarslan Bayraktar tarafından da gündeme getirilen Türkiye’nin ilk deniz kıyısı offshore rüzgar santrali yarışmasına değindi. Offshore ve karada Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile yapılacak yatırımların önemine vurgu yapan İbrahim Erden, deniz üstünde yapılacak ilk santral için yarışmanın hem yeni bir büyüme alanı hem de teknoloji potansiyeline dikkat çekti.

Erden, “Önümüzdeki dönemde deniz üstü rüzgâr enerjisi yatırımlarının da sektörümüz için yeni bir büyüme alanı oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye, güçlü rüzgâr kaynakları, gelişen sanayi altyapısı ve üretim kabiliyetiyle offshore rüzgârda da önemli bir potansiyele sahiptir. İlk deniz üstü rüzgâr projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizin yenilenebilir enerji yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak ve Türkiye, rüzgâr enerjisinde bölgesel bir üretim ve teknoloji merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Rüzgara dayalı elektrik üretiminin enerji arz güvenliği açısından stratejik bir rol oynayan teknoloji olduğunu belirten İbrahim Erden, enerji arz güvenliğinin teknik olmanın ötesine geçerek stratejik bir niteliğe büründüğünü anlattı. Erden, “Rüzgâr enerjisi bugün yalnızca yenilenebilir bir kaynak değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin temel unsurlarından biridir. Rüzgâr artık bir alternatif değil, enerji arz güvenliğinin temel taşıdır” yorumunu yaptı.