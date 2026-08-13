TÜREB: İlk ihale potansiyelin önünü açması açısından önemli

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deniz üstü rüzgar elektrik santrali (offshore) YEKA ihalesinin 2027’nin ilk çeyreğinde yapılacağını açıklamasının ardından, sektörden de olumlu mesajlar geldi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)’den yapılan yazılı açıklamada Başkan İbrahim Erden ve Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, ilk ihalenin Türkiye’nin bu konudaki potansiyelinin harekete geçmesi anlamına geleceğine işaret ederek, sektörle istişare içinde tamamlanacak şartnamenin hem bu ihale, hem de gelecekteki yatırımlar için önem taşıdığını vurguladılar.

Deniz üstü rüzgar santrali, kıyıda sığ alanlarda rüzgar türbinlerinin tabana sabitlenmesiyle kuruluyor. Santral kurulumu için kamu tarafından seçilen yerlerin üreticilere tahsis edileceği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında yapılacak ihale, Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgar elektrik santralleri olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yer seçimi için Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit kıyılarında araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2035’e kadar 5 GW kurulu güçte deniz üstü rüzgar enerji santrali kurulması hedefinin konulduğunu açıklamıştı.

Rüzgara dayalı elektrik santrallerinde, kurulum şirketleri, elektrik üreticileri ve ekipman üreticilerinin üye olduğu Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, ihalenin 2027’nin ilk çeyreğinde yapılacağının duyurulmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada deniz üstü rüzgarın, “enerji arz güvenliği ve yenilenebilir kapasitenin artırılması açısından önemli bir fırsat sunduğu” görüşünü vurguladı. Erden, yazılı açıklamasında şartname taslağının görüşe açıldığını ve 17 Ağustos’a kadar görüşlerin Bakanlığa iletilebileceğini hatırlattı.

“Türkiye’nin karasal rüzgarda elde ettiği üretim ve ihracat tecrübesini offshore alana taşıyabilmesi fırsat olacak”

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, ihalenin deniz üstü rüzgar santrallerinin ekipman üreticileri için de katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Deniz üstü rüzgar yatırımlarının yalnızca kurulacak santraller üzerinden değil, oluşturacağı tedarik zinciri ve sanayi ekosistemi üzerinden de değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye’nin karasal rüzgarda elde ettiği üretim ve ihracat tecrübesini offshore alana taşıyabilmesi, önümüzdeki dönemin önemli fırsatlarından biri olacak” dedi.

Enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, teknoloji ve ekipman üretiminin geliştirilmesi, nitelikli istihdam açısından bu yatırımın katkı sunacağını vurgulayan TÜREB Başkanı Erden, ilk ihalenin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım takvimiyle oluşturulmasının, sektörün potansiyelini harekete geçirmesinin önünü açacağını da belirtti.

TÜREB Başkan Yardımcısı Yaman: Karasal rüzgardan farklı

Deniz üstü rüzgar santrallerinin teknik ve operasyonel olarak, karada kurulu rüzgar santrallerinden farklı olduğunu vurgulayan TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman da ilk ihalenin tasarımında sektörün bilgi birikimi ve yatırımcı deneyiminin dikkate alınmasını önemli bulduklarını vurguladı. Yazılı açıklamada Ufuk Yaman, Bakanlık ile sektör arasında istişarenin önemine vurgu yaparak, “Bakanlığımızda gerçekleştireceğimiz görüş alışverişinin de şartname sürecine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’nin offshore rüzgarda güçlü ve sürdürülebilir bir yatırım modeli oluşturması için kamu ve sektörün yakın iş birliği içinde ilerlemesi büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.